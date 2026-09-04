Policia gjermane raporton për përpjekjen e tretë të dyshuar për sabotim këtë javë

Policia gjermane raportoi një përpjekje të tretë të dyshuar për sabotim në një rrjet elektrik këtë javë, pasi një objekt i dyshimtë u zbulua në një nënstacion elektrik në qytetin perëndimor të Dormagen, raportuan mediat lokale të premten, transmeton Anadolu.
“Me sa duket, dikush u përpoq të shkaktonte qëllimisht një qark të shkurtër”, tha një zëdhënës i policisë së Këlnit herët të premten.
Hetuesit morën një letër që merrte përgjegjësinë që përmendte edhe raste të tjera të dyshuara të njohura publikisht në North Rhine-Westphalia dhe Brandenburg, raportoi transmetuesi privat n-tv, duke cituar zëdhënësin e policisë.
Hetimi për objektin e dyshimtë, të cilin një kalimtar e zbuloi të enjten në mbrëmje në nënstacionin elektrik në Dormagen, nuk ka përfunduar.
Mund të jetë një “pajisje e dyshimtë lëshimi”, tha zëdhënësi.
Policia po kontrollon gjithashtu nënstacionet në zonat përreth për objekte të dyshimta.
Deri më tani, nuk është zbuluar asnjë dëmtim përveç në një nënstacion elektrik në Bergheim, pranë Këlnit.
Autoritetet më parë thanë se kabllot ishin vendosur përgjatë linjave të energjisë elektrike në nënstacionin Bergheim të martën, duke shkaktuar një qark të shkurtër.
Disa pajisje lëshimi u zbuluan më pas, sipas autoriteteve.
Një incident i ngjashëm ndodhi edhe të martën në shtetin lindor të Brandenburgut. Të dyshuar të paidentifikuar kryen një sulm sabotimi në një strukturë elektrike në një termocentral të madh në Jaenschwalde, thanë autoritetet.
Ministri i Brendshëm i Brandenburgut, Jan Redmann, u tha gazetarëve se të dyshuarit përdorën pajisje me predha për të shkaktuar një qark të shkurtër në një linjë me tension shumë të lartë pranë termocentralit.
Hetuesit thanë se besojnë se incidentet në Bergheim dhe Jaenschwalde ishin akte sabotimi.