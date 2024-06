Policia jep detaje për aksionin kundër fajdeve në Gjilan

Policia e Kosovës ka dhënë detaje lidhur me aksionin kundër fajdeve që ka zhvilluar të premten në Gjilan, ku janë arrestuar dy të dyshuar.

Sipas Policisë, të dyshuarit në këtë rast në vazhdimësi kanë ushtruar presion dhe kërcënime ndaj viktimës me qellim të marrjes se interesit nga veprimtaria e fajdesë, duke e detyruar të njëjtën të veprojë në dëm të pasurisë se tij, dhe si rezultat i veprimeve të kundërligjshme, të dyshuarit i kanë shkaktuar dëme materiale viktimës në vlerën mbi 600 mijë euro, duke e detyruar viktimën që ta mbyllë dhe ta shes kompaninë e tij.

Lidhur me rastin janë sekuestruar tri vetura, motorë sportiv, armë dhe municion, kartëmonedha euro, dokumente të ndryshme si dhe dëshmi tjera materiale të cilat do të përdoren në procedurën penale ndaj të dyshuarve.

