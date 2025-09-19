Policia nis kontrolle ndaj autobusëve që nuk ndalen në stacionet e caktuara

Policia e Kosovës, përmes Njësisë së Trafikut në Prishtinë, ka filluar kontrolle ndaj autobusëve që nuk respektojnë ligjin dhe nuk ndalen në stacionet e përcaktuara.
Sipas Policisë, qëllimi i këtyre veprimeve është rritja e sigurisë në komunikacion dhe mbrojtja e jetës së udhëtarëve.
Policia ka apeluar te shoferët e autobusëve që të respektojnë rregullat dhe të ndalen vetëm në vendet e caktuara.
“Policia apelon te të gjithë shoferët e autobusëve që të zbatojnë rregullat dhe të ndalen vetëm në vendet e caktuara, duke treguar kujdes për jetën dhe sigurinë e udhëtarëve”, thuhet më tej në komunikatë