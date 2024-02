Policia parandalon kontrabandë me cigare që dyshohet të jenë prodhim nga Serbia

Policia e Kosovës ka parandaluar një rast të kontrabandës me mallra në fshatin Smirë të Vitisë.

Përmes një komunikate për media, bëhet e ditur se gjatë kontrollit të automjetit, Policia ka hasur në cigare pa banderola të Kosovës, të prodhuara në Serbi dhe me vlerë të tregut rreth 60.000 euro.

“Policia e Kosovës, njësitet e Task Forcës –Lindje, në bashkëpunim me Doganën e Kosovës, në zbatim të masave për parandalim dhe luftimin e kontrabandës, kanë shtuar kontrollet taktike dhe operacioneve në teren. Më 24.02.2024, në fshatin Smirë-Viti, policia ka identifikuar dhe më pas ndaluar automjetin pa targa. Gjatë kontrollit të automjetit i cili drejtohej nga i dyshuari A. S., (viti i lindjes 1997, mashkull kosovar), është vërejtur se kishte të ngarkuar cigare pa banderolla të Kosovës. Gjatë kontrollit të automjetit, policia ka hasur të ngarkuar cigare të llojit ‘Monus Slims ‘: 58 paketime të mëdha me gjithsej 29 000 pako cigare. Malli dyshohet të jetë i prodhuar në Serbi dhe vlera e tregut është rreth 60.000 euro”, thuhet në komunikatën e Policisë.

Njëherit, kanë njoftuar se të dyshuarin dhe automjetin me mallin e kontrabanduar, i kanë dërguar në Stacionin Policor për Mbikëqyrje të Kufirit Zhegër, për procedim të mëtutjeshëm të rastit.

Derisa malli i kontrabanduar është dërguar në terminalin doganor, Dheu i Bardhë.

“I dyshuari së bashku me automjetin dhe mallin e kontrabanduar është dërguar në Stacionin Policor për Mbikëqyrje të Kufirit-Zhegër për procedim të mëtutjeshëm të rastit. Lidhur me rastin të gjitha veprimet janë ndërmarrë në bashkëpunim me Prokurorinë e Shtetit, ku me urdhër të prokurorit kompetent i dyshuari ndalohet për 48 orë, ndërsa malli i kontrabanduar dhe automjeti sekuestrohen dhe dërgohen në terminalin doganor-Dheu i Bardhë”, thuhet tutje në komunikatë.