Policia përleshet me protestuesit propalestinezë në Romë

Policia u përlesh me protestuesit në Romë të premten, ndërsa shumë njerëz dolën në rrugë në kryeqytetin e Italisë për të treguar mbështetje për Palestinën dhe u përpoqën të marshonin nëpër qytet, raporton Anadolu.
Forcat e sigurisë përdorën shkopinj gome dhe topa uji për të shpërndarë turmën, ndërsa tensionet u rritën gjatë tubimit.
Që nga tetori i vitit 2023, lufta gjenocidale izraelite ka vrarë gati 68.300 njerëz dhe ka plagosur më shumë se 170.300, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Më 10 tetor, u arrit marrëveshje për fazën e parë të një plani armëpushimi prej 20 pikash të propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump.
Faza e parë përfshin lirimin e pengjeve izraelitë në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani parashikon gjithashtu rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.