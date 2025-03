Policia sekuestron 10 kg marihuanë në Prizren, arrestohen dy persona

Policia e Kosovës ka bërë ka arrestuar dy të dyshuar nën dyshimin për trafikim me lëndë narkotike në Prizren.

Sipas njoftimit, policia ka hasur dhe sekuestruar substancë narkotike që dyshohet të jetë e llojit marihuanë, me peshë 10 kg, armë zjarri, tre telefona dhe një automjete.

Lidhur më rastin janë ndaluar dy të dyshuar: N.I., dhe E.M.,

“Operacioni ka vazhduar me kontrollimin e një shtëpie dhe një lokali, ku janë gjetur dhe sekuestruar dëshmitë tjera: – Substancë narkotike, dyshohet të jetë e llojit marihuanë, me peshë 874 gram; – Katër fishekë; – Dy peshore elektronike; – Dy kuti me pajisje për pastrim të armëve; – Një foli plastike; si dhe – Të holla 3965 euro”, thuhet në njoftimin e policisë.

Po ashtu, policia ka informacione se i përfshirë në rast është edhe një i dyshuar tjetër, i njohur për policinë.

Të dyshuarit janë intervistuar në prezencë të avokatëve dhe me vendim me shkrim të prokurorit kujdestar, janë ndaluar për 48 orë