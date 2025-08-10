Policia shpall në kërkim edhe dy persona tjerë për vrasjen e trefishtë në Gjilan

Policia e Kosovës ka shpallur në kërkim edhe dy persona tjerë, të dyshuar për vrasjen e trefishtë në Gjilan.
Përveç Mefail Shkodrës, të dyshuar janë shpallur edhe dy djemtë e tij, Edonis dhe Engjull Shkodra.
“Policia e Kosovës, Drejtoria Rajonale në Gjilan, kërkon nga qytetarët dhe mediat që kushdo që ka informacion për vendndodhjen e personave në fotot e bashkëngjitura, të lajmërojë Policinë e Kosovës në stacionin më të afërt policor apo përmes aplikacionit digjital “Lajmëro Policinë”, E-mail: [email protected] dhe numrat kujdestarë 038 504 504 7299 dhe 038 504 504 7201.
Të dhënat tuaja do të ruhen në konfidencialitet të plotë”, thuhet në njoftim.