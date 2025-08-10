Policia shpall në kërkim edhe dy persona tjerë për vrasjen e trefishtë në Gjilan

Policia e Kosovës ka shpallur në kërkim edhe dy persona tjerë, të dyshuar për vrasjen e trefishtë në Gjilan.

Përveç Mefail Shkodrës, të dyshuar janë shpallur edhe dy djemtë e tij, Edonis dhe Engjull Shkodra.

“Policia e Kosovës, Drejtoria Rajonale në Gjilan, kërkon nga qytetarët dhe mediat që kushdo që ka informacion për vendndodhjen e personave në fotot e bashkëngjitura, të lajmërojë Policinë e Kosovës në stacionin më të afërt policor apo përmes aplikacionit digjital “Lajmëro Policinë”, E-mail: [email protected] dhe numrat kujdestarë 038 504 504 7299 dhe 038 504 504 7201.
Të dhënat tuaja do të ruhen në konfidencialitet të plotë”, thuhet në njoftim.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI