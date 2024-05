Policia shpërndan protestën në universitetin holandez

Pamjet e shpërndara në internet tregojnë se policia ka filluar të shpërndajë protestën e studentëve në shenjë solidariteti me Gazën në Universitetin e Amsterdamit.

Pamjet tregojnë studentët duke formuar një pengesë njerëzore dhe duke ngritur fotografi të fëmijëve të vrarë në luftën e Izraelit në Gaza ndërsa policia hyn në kampus për t’i shpërndarë ata.

Javën e kaluar, policia arrestoi rreth 140 aktivistë teksa shpërndanë një kamp të ngjashëm pro-palestinez në universitet.

The Dutch police savagely drag and assault University of Amsterdam students, suppressing their sit-in supporting Gaza.

Source: Epal pic.twitter.com/XUlvIxLDOO

— Quds News Network (@QudsNen) May 17, 2024