Politikani izraelit kërkon hetim për trupat e palestinezëve me shenja torture

Deputeti i majtë izraelit Ofer Cassif i ka dërguar një letër Prokurorit të Përgjithshëm pas raportimeve se disa nga trupat e palestinezëve, të kthyer nga Izraeli në kuadër të marrëveshjes së armëpushimit, kishin shenja dhune dhe torture. Ai ka kërkuar që autoritetet izraelite të nisin një hetim të plotë mbi këto akuza.
Në letrën e tij, Cassif thekson se Izraeli duket se po ndjek një “politikë hakmarrëse” dhe se ka detyrim ligjor ndërkombëtar për të hetuar rastet, duke kërkuar që procesin ta mbikëqyrë Kryqi i Kuq.
Izraeli ka kthyer 150 trupa, ndërsa ekspertë mjeko-ligjorë dhe mjekë palestinezë kanë raportuar se disa prej tyre kishin shenja të dukshme abuzimi gjatë ndalimit në burgjet izraelite. /mesazhi