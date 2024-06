Politikani ka disa fytyra…

“Çdo politikan ka disa fytyra dhe disa maska me të cilat i pret vizitorët e tij. Ndoshta fytyrën e tij mund ta ndërrojë disa herë në ditë, madje mund të sillet edhe me të njëjtin person me dy fytyra.

Mbi tavolinën e tij vendosë disa letra, por nën tavolinë punon me letra të tjera.

Udhëheqësit kanë aparatin e tyre të spiunazhit dhe baza të dhënash. Kanë planet e tyre të publikuara, kanë plane të tjera sekrete, por edhe plane të treta super sekrete dhe plane të katërta që nuk shkruhen, por ato përcillen verbalisht nga goja në vesh pa u dëgjuar dhe pa u mbikëqyrur”.

(Dr. Mustafa Mahmud, nga libri: Lojëra cirku politike)

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja

Share this: Facebook

X