Poloni, 2 të vdekur nga zjarret ndërsa regjistrohen mbi 750 incidente për vitin e ri

Dy persona humbën jetën në zjarre të ndara në shtëpi familjare në Poloni në orët e para të ditës së vitit të ri, raportoi media lokale TVP World, transmeton Anadolu.
Një flakë shkatërroi një fermë dhe një pjesë të një shtëpie në Swinna Poreba, në jug të Polonisë, duke vrarë një burrë ndërsa një zjarr tjetër në një rezidencë në Sarny Wielkie, në jugperëndim të vendit, çoi në vdekjen e një gruaje, raportoi sot Shërbimi shtetëror i zjarrfikësve.
Në Poloninë veriperëndimore, një papafingo hoteli u përfshi nga flakët, duke shkaktuar evakuimin e 19 personave, thanë autoritetet për Agjencinë polake të medias (PAP).
Zjarrfikësit sot u thirrën për 775 incidente dhe shuan 546 zjarre midis mesnatës dhe orës 6 të mëngjesit sipas kohës lokale, tha Shërbimi i zjarrfikësve.
Policia raportoi se iu përgjigj mbi 15.600 incidenteve në natën e vitit të ri, duke ndaluar 333 persona për shkelje të ligjit dhe duke gjetur 217 persona të kërkuar.
Mbi 100 shoferë u arrestuan për drejtim mjeti në gjendje të dehur. Autoritetet regjistruan 34 aksidente rrugore, duke rezultuar në dy vdekje dhe 42 të plagosur.