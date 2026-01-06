Polonia drejt kufizimit të aksesit në rrjetet sociale për të miturit

Ministria e Çështjeve Digjitale e Polonisë njoftoi të hënën se planifikon të prezantojë masa gjatë këtij viti për t’i ndaluar fëmijët nga përdorimi i rrjeteve sociale, duke kërkuar nga platformat verifikimin e moshës së përdoruesve në momentin e krijimit të llogarive.
Zëvendësministri i Çështjeve Digjitale, Dariusz Standerski, shkroi në X se Polonia duhet “t’i shkëpusë të rinjtë nën moshën 16 vjeç nga rrjetet sociale”.
Standerski shpjegoi se kur një përdorues krijon një llogari në rrjete sociale, do t’i kërkohet ta konfirmojë moshën, pas së cilës do të gjenerohet një kredencial që do të ruhet në një portofol digjital identiteti.
Ai tha gjithashtu se Polonia po bashkërendon punën me shtete të tjera anëtare që po testojnë sisteme të ngjashme dhe se Komisioni Evropian po punon për një qasje të harmonizuar të verifikimit të moshës në të gjithë bllokun me 27 vende.
Propozimi polak përputhet me lëvizje të ngjashme në vende të tjera të Evropës, pas vendimit të Australisë për të kufizuar aksesin në rrjetet sociale për fëmijët nën 16 vjeç.
Franca po përgatit legjislacion që do të ndalojë përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën 15 vjeç duke filluar nga viti shkollor 2026, ndërsa Danimarka ka njoftuar gjithashtu plane për kufizime për të miturit nën 15 vjeç.
Në nëntor, Parlamenti Evropian mbështeti një raport që bën thirrje për një moshë minimale prej 16 vjeç për akses në rrjetet sociale në nivel të BE-së, duke lejuar përdorimin për moshat 13–15 vjeç vetëm me pëlqimin e prindërve, si dhe masa më të forta mbrojtjeje për të miturit.
Në fund të dhjetorit, Polonia i kërkoi Komisionit Evropian ta hetojë TikTok-un për përmbajtje të gjeneruar nga inteligjenca artificiale, për të cilën zyrtarët polakë thanë se dukej se promovonte narrativa anti-BE.
Standerski tha se qeveria pret që mjetet teknike të nevojshme të jenë gati në vitin 2026 dhe se kjo e bën këtë vit “kohën e duhur” për të prezantuar rregulloren.