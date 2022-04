Polonia nis fushatën panevropiane “Stop Rusisë tani!”

Qeveria polake do të nisë një fushatë mediatike panevropiane nën sloganin “Stop Rusisë tani!” për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për krimet ruse të luftës në Ukrainë, njoftoi kryeministri polak, Mateusz Morawiecki.

”Takimet me këtë slogan do të zhvillohen në një numër qytetesh evropiane dhe fushata do të përforcohet në median sociale”, tha Morawiecki, në një konferencë shtypi.

Morawiecki theksoi se presidenti rus Vladimir Putin “ka përgatitur një operacion special krimesh lufte dhe gjenocidi” dhe se ”Polonia kërkon që fushata të ishte një britmë e atyre që janë vrarë brutalisht në rrugët e qyteteve dhe qyteteve ukrainase”.

Morawiecki shtoi se lajmet për mizoritë në Ukrainë kishin pasur një efekt të shkurtër në Evropë.

”Partnerët tanë në Evropën Perëndimore dhe Jugore do të dëshironin të ktheheshin në normalitet shumë shpejt”, tha Morawiecki duke shtuar se nuk mund të ketë rivendosje të marrëdhënieve standarde me Moskën.

“Kjo iniciativë do të përforcohet në median sociale”, tha Morawiecki.

“Unë do të shkoj gjithashtu në Gjermani dhe vende të tjera për të vazhduar t’u kujtoj njerëzve gjërat e tmerrshme që po ndodhin në Ukrainë”, shtoi ai.

Prokurorët ukrainas dhe ndërkombëtarë kanë mbledhur prova për krimet ruse të luftës në Ukrainë, të cilat më vonë do të përdoren në gjykatat ndërkombëtare.

Ka pasur raporte të shumta për vrasje pa gjyq, tortura, përdhunime dhe rrëmbime të kryera nga ushtria ruse që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës më 24 shkurt. /atsh