Polonia rihap dy pika kufitare me Bjellorusinë

Polonia ka rihapur dy pika kufitare me Bjellorusinë që ishin mbyllur vitet e fundit, ndërsa marrëdhëniet midis vendeve fqinje u përkeqësuan, transmeton Anadolu.
Vendimi për të rihapur pikat kufitare Kuznica dhe Bobrowniki, të vendosura në pjesën verilindore të vendit, erdhi pas “sigurimit të kufirit”, ku një numër i madh emigrantësh janë përpjekur të kalojnë në Poloni, raportoi transmetuesi polak “TVP World”, duke cituar Ministrinë e Brendshme.
Polonia e mbylli kalimin kufitar Kuznica në nëntor 2021, duke akuzuar Bjellorusinë se po përpiqej të shtynte qindra emigrantë përtej kufirit, ndërsa Bobrowniki u mbyll në shkurt 2023, pasi një gjykatë bjelloruse dënoi me burg gazetarin dhe aktivistin polako-bjellorus Andrzej Poczobut.
Zyrtarët polakë thanë se u konsultuan me autoritetet lokale dhe pronarët e bizneseve, të cilët prej kohësh i kishin kërkuar qeverisë të rivendoste të paktën një lidhje rrugore me Bjellorusinë.
Në tetor, kryeministri Donald Tusk duke folur për mundësinë e rihapjes, tha se masa do të merrej “në bazë prove” dhe në konsultim me Lituaninë.
Deri në rihapjen e saj, vetëm kalimi kufitar Terespol-Brest ishte i disponueshëm për trafikun e pasagjerëve.
Sipas rregullimeve të reja, kalimi Kuznica-Bruzgi do të trajtojë vetëm automjete pasagjerësh, duke përjashtuar autobusët, ndërsa Bobrowniki-Bierestovitsa do të lejojë makina, autobusë dhe automjete mallrash, sipas raportit.