Porsche mund të heqë dorë nga makinat e saj sportive elektrike

Porsche mund të duhet të ndërpresë projektet e saj elektrike 718 Cayman dhe Boxster.
Prodhuesi i makinave ka një CEO të ri i cili mori përsipër postin më 1 janar 2026, dhe thuhet se po shqyrton pezullimin e zhvillimit të dy makinave sportive.
Sipas Bloomberg, “njerëz të njohur me çështjen” thanë se kostot në rritje të 718 elektrike dhe vonesat në rritje të zhvillimit po e pengojnë projektin.
Porsche përfundoi prodhimin e 718 të gjeneratës së mëparshme në tetor, me plane për të lansuar automjetet elektrike më vonë këtë vit.
Murmuritjet për probleme të mundshme të zhvillimit u ngritën në dhjetor 2024, kur një raport citoi një inxhinier i cili tha se prodhuesi i makinave ishte “shumë prapa afatit” me automjetin.
Një tjetër raport u shfaq majin e kaluar duke pretenduar se Porsche duhej të ndalonte zhvillimin për shkak të falimentimit të Northvolt.
Pastaj, në shtator, prodhuesi i makinave konfirmoi se gjenerata e ardhshme 718 do të vazhdonte të ofronte fuqi motori me djegie të brendshme.
Këto do të qëndronin në krye të linjës së modeleve, me sa duket mbi versionet elektrike që mund të mos ndodhin tani.