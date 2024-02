Porsche prezantoi Macan-in elektrik, i disponueshëm në dy versione

Porsche ka prezantuar zyrtarisht versionin elektrik të modelit Macan.

Kompania gjermane prezantoi një crossover të ri elektrik në dy variante, Macan 4 me 402 kuaj/fuqi dhe Macan Turbo me 630 kuaj/fuqi.

Gjenerata e dytë Macan bazohet në platformën PPE (Premium Platform Electric), e cila është zhvilluar në bashkëpunim me Audi. Kjo platformë përdor një arkitekturë elektrike 800 volt dhe do të jetë baza për modelet e ardhshme elektrike Audi A6 dhe Q6, dhe ndoshta për Porsche Cayenne tërësisht elektrike.

Bateria përdor qeliza kobalti litium-nikel-mangan të rregulluara në 12 module, dhe kapaciteti i saj total është 95 kWh. Porsche është prodhuesi i parë që prodhoi një veturë elektrike duke përdorur arkitekturën 800 volt, e cila ishte Taycan. Ai lejon një reduktim të përdorimit të bakrit, si dhe një shpejtësi më të lartë karikimi. Duke përdorur një karikues 800 volt DC, bateria e Macan do të ngarkohet me një fuqi deri në 270 kW. Nëse lidhet me një karikues 400 volt, bateria ndahet në gjysmë dhe ngarkohet paralelisht, gjë që shkurton ndjeshëm kohën e karikimit.

Macan 4 dhe Macan Turbo përdorin motorë sinkron me magnet të përhershëm në secilin aks, ndërsa motori i pasmë rrotullohet 180 gradë për të siguruar shpërndarjen e peshës prapa. Në Macan 4, motorët zhvillojnë 402 hp dhe 644 Nm çift rrotullues, ndërsa në Macan Turbo ata japin 630 kuaj/fuqi dhe 1130 Nm. Sidoqoftë, të gjitha këto shifra nënkuptohen me mbingarkesë, që do të thotë se kjo fuqi është e disponueshme për një kohë të kufizuar edhe kur përdorni Launch Control. Duke folur për përshpejtimin, Macan 4 përshpejton nga 0 në 100 km/h për 5.2 sekonda dhe arrin një maksimum prej 220 km/h, ndërsa Macan Turbo arrin 100 km/h për 3.3 sekonda para se të arrijë kufirin prej 260 km/h.

Motori i pasmë ka hequr kutinë e marsheve me dy shpejtësi të përdorur në Taycan dhe kjo ka ndihmuar në kursimin e peshës si dhe në uljen e humbjeve në grupin e fuqisë, gjë që në fund të fundit është e mirë për efikasitetin e përgjithshëm.

Megjithatë, si Taycan, Macan i ri nuk do të ofrojë një modalitet drejtimi me një pedale, përkundrazi, pjesa më e madhe e frenimit rigjenerues do të trajtohet nga pedali i frenave. Në varësi të gjendjes së ngarkimit të baterisë, Macan elektrik mund të rigjenerojë deri në 240 kW energji gjatë frenimit.

Pjesa e përparme është projektuar me krahë të dyfishtë, ndërsa pjesa e sipërme është e ndarë në dy hallka, të cilat e lëvizin boshtin e drejtimit më tej. Të dy variantet do të pajisen me susta ajri dhe amortizues adaptiv Porsche Active Suspension Management (PASM) si standard.

E re për Macan është sistemi opsional i drejtimit të rrotave të pasme, i cili i kthen ato deri në pesë gradë ose jashtë fazës me rrotat e përparme. Kthimi i rrotave në drejtim të kundërt ndihmon në kontrollin e veturës me shpejtësi më të ulët, ndërsa lëvizja e pjesës së pasme në pjesën e përparme ka efektin e zgjerimit virtual të bazës së rrotave me shpejtësi të lartë, gjë që rrit stabilitetin.

Duke folur për dizajnin, Macan elektrik është tipik Porsche, që do të thotë se është një evolucion, jo një revolucion. Forma dalluese dhe përmasat e kupës së Macan janë ruajtur, megjithëse përpara ka dritat e reja të drejtimit të ditës të stilit Taycan

Baza e rrotave është nëntë centimetra më e gjatë se Macan-i konvencional dhe është 2.89 metra. Ai elektrik është 4.78 metra i gjatë, 1.93 metra i gjerë dhe 1.62 metra i lartë.

Brendësia është e ngjashme me atë të modeleve të tjera të Porsche, duke përfshirë Cayenne të rifreskuar dhe gjeneratën e re të tretë Panamera. Grupi i instrumenteve është plotësisht dixhital dhe përbëhet nga një ekran i lakuar, ndërsa në mes është një ekran i gjerë i versionit më të fundit të sistemit infotainment të Porsche.

Ky sistem është në hap me kohën dhe mbështet aplikacionet e njohura si Spotify dhe YouTube. Opsionale, është e mundur të merrni një ekran për pasagjerin, si dhe një ekran AR head-up. Porsche thekson planifikimin më të mirë të rrugës në sistemin e integruar të navigimit, i cili gjithashtu tregon stacionet e karikimit. Të apasionuarit do të vlerësojnë kontrollet fizike të ajrit të kondicionuar dhe volumit të audios në tastierën qendrore.

Sa i përket çmimeve, Macan 4 kushton 83,993 euro në Gjermani, ndërsa Macan Turbo kushton minimalisht 114,576 euro. Çmimi është dukshëm më i lartë se modeli aktual, i cili mund të merret për 69,895 euro. Megjithatë, Macan 4 ofron 402 kuaj/fuqi, që është shumë më tepër se motori 2.0-litërsh turbocharged i modelit fillestar, i cili jep 261 kuaj/fuqi.