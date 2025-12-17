Portugalia kryeson listën e ekonomive më të forta të vitit 2025

Revista javore britanike “The Economist” ka renditur 36 vendet më të pasura në botë. Portugalia është shndërruar në heshtje në performuesin më të mirë të eurozonës, duke kryesuar renditjen e vitit 2025 të ekonomive globale, sipas kësaj reviste.
Ajo u vendos në vend të parë bazuar në inflacionin, produktin e brendshëm bruto, vendet e punës dhe të dhënat e tregut nga 36 vendet më të pasura të botës.
“Investitorët portugezë kanë performuar mirë gjithashtu me tregun e aksioneve që është rritur me më shumë se 20% në vitin 2025”, theksohet në renditje.
Portugalia u pasua nga Irlanda dhe Izraeli. Spanja, fituesja e vitit të kaluar, tani ndan vendin e katërt me Kolumbinë, e ndjekur nga Republika Çeke dhe Greqia — duke nënvizuar një trend më të gjerë të përshpejtimit të rritjes në Evropën Jugore.
“Anëtarë të tjerë të eurozonës që u përballën me vështirësi në vitet 2010, përfshirë Greqinë (fituesja e viteve 2022 dhe 2023) dhe Spanjën”, thuhet në artikull.
Vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore si Sllovakia, Finlanda dhe Estonia janë në fund të renditjes. Në rrjetet sociale, kryeministri portugez Luís Montenegro tha se renditja përforcon motivimin e qeverisë për të vazhduar në rrugën që e ka sjellë këtu në muajt e fundit.
“Ne do të vazhdojmë të krijojmë vende pune, të rrisim pagat dhe të forcojmë shtetin e mirëqenies”, shtoi kryeministri portugez. Parashikimet e qeverisë flasin për një rritje ekonomike prej 2% këtë vit dhe 2.3% vitin e ardhshëm.