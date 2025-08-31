Pothuajse një në pesë makina të reja në Gjermani është elektrike – tregojnë të dhënat

Gjermania po përjeton një rritje të fortë të interesit për makinat elektrike, me 48,600 regjistrime të reja vetëm gjatë muajit korrik – një rritje prej 58% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.
Sipas të dhënave nga Autoriteti Federal për Transportin Rrugor (KBA), makinat elektrike me bateri (BEV) përbënin 18.4% të të gjitha regjistrimeve të reja në korrik.
Gjatë shtatë muajve të parë të vitit 2025 janë regjistruar mbi 297,000 automjete elektrike, një rritje prej 38.4% krahasuar me periudhën janar–korrik 2024.
Sipas Shoqatës së Prodhuesve Ndërkombëtarë të Automjeteve (VDIK), kjo rritje lidhet me zgjerimin e ofertës së makinave elektrike të lira dhe të avancuara teknologjikisht.
Megjithatë, gjiganti amerikan Tesla nuk po përfiton nga kjo rritje, pasi shiti vetëm 1,100 njësi në korrik – mbi 55% më pak se një vit më parë.
Në total, në Gjermani u regjistruan rreth 264,800 makina të reja gjatë muajit korrik, një rritje prej 11% në krahasim me vitin e kaluar.