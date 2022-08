​Presidenti Begaj për herë të parë në Kosovë, pritet me ceremoni shtetërore

Me nderimet më të larta shtetërore, presidentja e vendit, Vjosa Osmani ka pritur në takim homologun e saj nga Shqipëria, Bajram Begaj.

Kjo është vizita e parë zyrtare e Begajt jashtë Shqipërisë prej kur e ka marrë postin e kreut të shtetit.

Me ftesë të presidentes Osmani, Begaj do të qëndrojë në Kosovë dy ditë, ndërsa do të takojë edhe kryeministrin dhe kryetarin e Kuvendit.

Begaj do të takojë edhe krerët e partive opozitare në Kosovë si dhe do të bëjë homazhe të varrezat e familjes Jashari dhe të varri i presidentit historik Ibrahim Rugova.

Ai gjithashtu do të bëjë nderime para memorialit për Persona të Zhdukur në Prishtinë.

Presidenti i Shqipërisë do të ketë takim edhe me komandantin e KFOR-it, trupat e Forcave të Armatosura Shqiptare në kuadër të KFOR-it në Pejë si dhe kryetarin e Prizrenit, Shaqir Totaj.