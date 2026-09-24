Presidenti Erdogan: “Bashkëpunimi i ngushtë” me SHBA-në mund të ndihmojë në vendosjen e paqes rajonale

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, theksoi të mërkurën “bashkëpunimin e ngushtë” midis Turqisë dhe SHBA-së, duke thënë se ai beson se mund të kontribuojë për paqen dhe stabilitetin në rajon, transmeton Anadolu.
“Ne besojmë se bashkëpunimi ynë i ngushtë me Shtetet e Bashkuara do të gjenerojë vlerë të shtuar jo vetëm në një nivel dypalësh, por edhe në vendosjen e paqes, stabilitetit dhe qetësisë në rajonin tonë”, tha Erdogan gjatë një takimi me përfaqësuesit e grupeve të ekspertëve amerikanë në Shtëpinë Turke (Turkevi) në New York, ku ai po merrte pjesë në sesionin e 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Takimi u organizua në koordinim me Drejtorinë e Komunikimeve të Presidencës dhe Fondacionin për Kërkime Politike, Ekonomike dhe Sociale (SETA).
“Këto takime, të cilat janë bërë traditë, na lejojnë të kuptojmë më mirë njëri-tjetrin dhe t’i hedhim një vështrim më të gjerë çështjeve globale,” shtoi ai.
Duke iu referuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes turke të nënshkruar me Pakistanin dhe Arabinë Saudite në Mekë, Erdogan tha se Ankaraja përmes marrëveshjes synon të krijojë “boshtin e stabilitetit që rajoni ynë ka më shumë nevojë”.
Ai nënvizoi rëndësinë e lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit dhe respektimin e sovranitetit të vendeve në rajon.
“Në Siri, prioritetet tona mbeten ruajtja e integritetit territorial të vendit, sigurimi i të drejtave të të gjitha bashkësive etnike dhe fetare dhe eliminimi i plotë i organizatave terroriste nga vendi”, shtoi ai.