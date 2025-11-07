Presidenti Erdogan dhe kryeministri libanez diskutojnë lidhjet dypalëshe dhe çështjet rajonale

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri i Qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë, Abdul Hamid Dbeibeh, kanë diskutuar marrëdhëniet dypalëshe midis dy kombeve, si dhe çështjet rajonale, transmeton Anadolu.
Drejtoria e Komunikimit e Turqisë njoftoi se presidenti Erdogan në bisedën telefonike i tha kryeministrit Dbeibeh se Ankaraja po “ndjek nga afër” zhvillimet në Libi dhe “do të vazhdojë ta bëjë pjesën e saj për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin”.
Presidenti turk gjithashtu theksoi rëndësinë e bashkëpunimit midis dy vendeve në fusha të ndryshme, veçanërisht në fushën e energjisë.
Ai tha se të dy vendet do të vazhdojnë përpjekjet e tyre të përbashkëta për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e tyre në Mesdheun Lindor.