Presidenti Erdogan dhe kryeministrja italiane diskutuan për çështjet rajonale dhe globale

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministrja italiane, Giorgia Meloni, biseduan sot në telefon për të diskutuar mbi marrëdhëniet dypalëshe si dhe çështjet rajonale dhe globale përballë konflikteve aktuale në rajon, njoftoi Drejtoria e Komunikimit në një deklaratë, transmeton Anadolu.
Duke vënë në dukje se Ankaraja ndjek “nga afër” zhvillimet në Iran dhe efektet e saj në rajon, Erdogan i tha Melonit se po i këshillojnë palët të përmbahen nga hapat që mund të rrisin paqëndrueshmërinë.
Erdogan i kërkoi bashkësisë ndërkombëtare të punojë së bashku për këtë qëllim, duke paralajmëruar se konfliktet mund të rrezikojnë edhe sigurinë globale.
“Konfliktet në rajon dhe në botë nënvizojnë edhe një herë rëndësinë e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes midis vendeve aleate”, tha udhëheqësi turk.
Erdogan gjithashtu theksoi se Ankaraja po bën përpjekje për të avancuar bashkëpunimin me Romën në çdo fushë, veçanërisht në tregti.