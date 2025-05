Presidenti Erdoğan nesër viziton Republikën Turke të Qipros Veriore

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, nesër do të vizitojë Republikën Turke të Qipros Veriore (TRNC), transmeton Anadolu.

Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve, Fahrettin Altun, në rrjetet sociale njoftoi se presidenti Erdoğan në kuadër të vizitës do të përurojë kampusin ku ndodhen presidenca e TRNC-së, Asambleja Republikane, Kryeministria dhe Kopshti Kombëtar, si dhe do të marrë pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve TEKNOFEST TRNC.

Altun gjithashtu tha se presidenti Erdoğan do të takohet me presidentin e TRNC-së, Ersin Tatar, me të cilin do të diskutojë çështjen e Qipros, si dhe lidhjet dypalëshe dhe zhvillimet ndërkombëtare.

– Problemi i gjatë me dekada i Qipros

Qiproja është zhytur në një mosmarrëveshje prej dekadash midis grekëve qipriotë dhe turqve qipriotë, pavarësisht disa përpjekjeve diplomatike nga OKB-ja për të arritur një zgjidhje gjithëpërfshirëse.

Vitet e fundit ka pasur iniciativa paqësore, duke përfshirë një iniciativë të dështuar të vitit 2017 në Zvicër nën kujdesin e vendeve garantuese, Türkiyes, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar.

Administrata Greke Qipriote hyri në BE në vitin 2004, në të njëjtin vit kur grekët qipriotë bllokuan në mënyrë të njëanshme planin e OKB-së për t’i dhënë fund mosmarrëveshjes së gjatë.