Presidenti Erdogan priti me ceremoni zyrtare presidentin e Nigerisë

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, priti me ceremoni zyrtare presidentin e Nigerisë, Bola Ahmed Tinubu, i cili ndodhet për vizitë në Turqi, raporton Anadolu.
Presidenti nigerian Tinubu arriti në Kompleksin Presidencial në Ankara, me një ceremoni zyrtare.
Presidenti Erdogan e priti homologun Tinubu në hyrjen kryesore të Kompleksit Presidencial.
Pas marrjes së vendeve nga Erdogan dhe Tinubu në zonën e ceremonisë, banda ekzekutoi himnet kombëtare të të dy vendeve.
Në ceremoni u vendosën edhe flamuj dhe ushtarë që përfaqësojnë 16 shtetet turke të themeluara në histori, ceremonia u shoqërua edhe me 21 të shtëna topi.
Presidenti i Nigerisë, Tinubu, përshëndeti njësinë ceremoniale të Regjimentit të Gardës duke thënë “Merhaba asker” (Përshëndetje ushtarë).
Erdogan dhe Tinubu më pas ua prezantuan njëri-tjetrit delegacionet përkatëse.
Të dy liderët shtrënguan duart përpara flamujve të Turqisë dhe Nigerisë në shkallët e kompleksit dhe pozuan për përfaqësuesit e mediave.
Pas ceremonisë, Erdogan dhe Tinubu kaluan në bisedime dypalëshe dhe mes delegacioneve, të cilët më pas do të marrin pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve dhe do të mbajnë një konferencë të përbashkët për media.
Në ceremoni morën pjesë edhe ministri i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan, ministrja e Familjes dhe Shërbimeve Sociale, Mahinur Ozdemir Goktas, ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore, Alparslan Bayraktar, ministri i Mbrojtjes Kombëtare, Yasar Guler, ministri i Brendshëm, Ali Yerlikaya, ministri i Arsimit Kombëtar, Yusuf Tekin, ministri i Industrisë dhe Teknologjisë Mehmet Fatih Kacir, ministri i Tregtisë, Omer Bolat, Sekretari i Përgjithshëm i Presidencës së Turqisë, Hakki Susmaz, kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës Turke (MIT), Ibrahim Kalin, kreu i Industrisë së Mbrojtjes së Presidencës, Haluk Gorgun, drejtori i Komunikimit të Presidencës, Burhanettin Duran, këshilltari kryesor i presidentit për Politikë të Jashtme dhe Siguri Akif Cagatay Kiliç dhe guvernatori i Ankarasë, Vasip Sahin.