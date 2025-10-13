Presidenti Erdoğan takohet me liderë botërorë në Egjipt në kuadër të samitit të paqes

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, në kuadër të pjesëmarrjes së tij në Samitin e Paqes në Sharm el-Sheikh të Egjiptit, zhvilloi takime me disa liderë botërorë, raporton Anadolu.
Në Egjipt, Erdoğan u takua me presidentin francez Emmanuel Macron, presidentin egjiptian Abdel Fattah al-Sisi, kryeministrin britanik Keir Starmer, kryeministren italiane Giorgia Meloni, kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe Emirin e Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
Takimet u zhvilluan në kuadër të përpjekjeve për të forcuar bashkëpunimin ndërkombëtar dhe për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme për paqen dhe stabilitetin në Lindjen e Mesme, pas marrëveshjes së armëpushimit në Gaza.