Presidenti Erdogan thekson historinë e përbashkët dhe lidhjet kulturore mes vendeve turkike

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se partneriteti mes vendeve turkike shtrihet shumë përtej kufijve gjeografikë, si dhe ka theksuar historinë e përbashkët, kulturën e pasur dhe lidhjet e forta emocionale mes tyre, transmeton Anadolu.
“Partneriteti ynë shkon shumë përtej kufijve të përcaktuar në harta. Rruga jonë e përbashkët mbështetet në një histori të lashtë, një kulturë të pasur dhe lidhje shumë të forta dashurie”, tha Erdogan në një videomesazh drejtuar Takimit të Rinisë së Botës Turkike, të mbajtur në Qendrën e Kongreseve në Kocaeli.
Duke përshëndetur pjesëmarrësit dhe duke i uruar sukses aktivitetit, Erdogan shprehu kënaqësinë e tij që ky takim, të cilin e kishte paralajmëruar personalisht gjatë një takimi me të rinjtë në muajin maj, po mbahej në provincën Kocaeli, në veriperëndim të Turqisë.
Ai mirëpriti të rinjtë që morën pjesë në aktivitet nga rajone të ndryshme të botës turkike dhe përmes tyre përcolli përshëndetjet dhe dashurinë e tij për popujt miqësorë dhe vëllazërorë.
Erdogan gjithashtu përgëzoi Drejtorinë për Marrëdhëniet me Shtetet Turkike të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK Parti), si dhe të gjithë ata që kontribuuan në organizimin e takimit, i cili mblodhi të rinj nga e gjithë bota turkike nën moton “Trashëgimi e përbashkët, një zemër”.
“Do të doja të theksoja se partneriteti ynë shkon shumë përtej kufijve të përcaktuar në harta”, tha ai, duke shtuar: “Rruga jonë e përbashkët mbështetet në një histori të lashtë, një kulturë të pasur dhe lidhje shumë të forta dashurie”.
“Në këtë drejtim, e konsideroj shumë të rëndësishme që fëmijët e Anadollit të bashkohen me ju, vëllezërit dhe motrat e mia të reja nga rajone të ndryshme të botës turkike”, u shpreh ai.
“Ne do të vazhdojmë t’ju ofrojmë mbështetjen më të madhe të mundshme juve, të rinjve që bashkoni energjitë tuaja rreth një ideali të përbashkët, drejt një të ardhmeje të begatë”, shtoi ai.
Erdogan gjithashtu theksoi Samitin e 13-të të ardhshëm të Organizatës së Shteteve Turkike, i cili pritet të mbahet në Ankara më vonë gjatë këtij muaji.
“Si Turqi, synojmë që, me ndihmën e Zotit, ta çojmë një hap më tej idealin tonë të ‘unitetit në gjuhë, mendim dhe veprim’ përmes Samitit të 13-të të Organizatës së Shteteve Turkike, të cilin do ta mbajmë në Ankara në fund të këtij muaji”, tha ai.
Në përfundim të mesazhit të tij, Erdogan i uroi sukses takimit dhe tha: “Ju besoj të gjithëve në mbrojtjen e Zotit. Qofshi mirë”.