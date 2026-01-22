Presidenti Erdogan thekson rolin e Turqisë si një qendër në “rendin botëror të ristrukturuar”

Turqia do të bëhet një nga qendrat kryesore në rendin botëror të ristrukturuar, deklaroi sot presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, raporton Anadolu.
“Si në Siri, po hyjmë në një epokë të re ku do të korrim frytet e sakrificave dhe përpjekjeve tona, dhe të qëndrimit në anën e duhur të historisë dhe ndërgjegjes”, tha Erdogan duke folur në Asamblenë e 7-të të Jashtëzakonshme të Konfederatës së Sipërmarrësve Turq.
“Bota po lëviz ngadalë drejt asaj që ne kemi thënë. Sot bëhet e qartë vlefshmëria e kritikeve tona ndaj politikës globale, të cilat i kemi bërë për vite me radhë”, shtoi ai.
Erdogan tha se rruga dhe fati i Turqisë janë të ndritshme dhe se do të hapen dyer të reja, do të krijohen mundësi të reja dhe do të lindin perspektiva përtej pritshmërive.
“Ne jemi në një udhëtim krejt të ri, ku epikat tona do të recitohen nga kujtesa, arritjet tona do të diskutohen nga miqtë dhe armiqtë dhe në fund do të lindë një Turqi e madhe dhe e fuqishme”, shtoi ai.
Erdogan bëri thirrje tek sipërmarrësit dhe biznesmenët që të mos i kushtojnë vëmendje ekonomistëve, që për vite me radhë kanë pritur që Turqia të përfshihet në krizë, kaos, trazira dhe vështirësi ekonomike.
“Ne nuk do t’u japim besueshmëri skenarëve të errët që mercenarët ekonomikë tregojnë si parashikime”, përfundoi ai.