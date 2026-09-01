Presidenti Erdogan: Turqia do të thellojë bashkëpunimin me Organizatën e Bashkëpunimit të Shangait

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, tha se Turqia do të kërkojë të thellojë bashkëpunimin me Organizatën e Bashkëpunimit të Shangait (SCO), të cilën e cilësoi si “yll në ngritje”, raporton Anadolu.
“Do të përpiqemi të avancojmë bashkëpunimin tonë në çdo fushë me Organizatën e Bashkëpunimit të Shangait, të cilën e shohim si një yll në ngritje”, tha Erdogan në takimin SCO Plus në Bishkek.
Ai tha se SCO-ja, që përfaqëson rreth 3,5 miliardë njerëz dhe një Prodhim të Brendshëm Bruto prej 35 trilionë dollarësh, është një element i domosdoshëm i një rendi shumëpolar.
Erdogan tha se gjatë 25 viteve të fundit SCO-ja është bërë një komponent i rëndësishëm i sistemit ndërkombëtar shumëpolar dhe se Turqia e sheh organizatën si plotësuese të OKB-së.
Ai theksoi se Turqia po merr përgjegjësi për zgjidhjen e konflikteve përmes dialogut dhe diplomacisë dhe do të vazhdojë të punojë për paqen, qetësinë dhe stabilitetin në rajon dhe në botë.
– Transporti dhe korridoret energjetike
Erdogan tha se SCO-ja mund të luajë rol jo vetëm në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit, por edhe në zhvillimin ekonomik dhe lidhjen rajonale.
Ai theksoi rëndësinë e krijimit të korridoreve të sigurta dhe të pandërprera të transportit, si dhe të sigurisë së furnizimit me energji.
Erdogan nënvizoi rolin e Turqisë në lidhjen e rajonit të SCO-së me tregjet perëndimore, veçanërisht përmes diversifikimit të korridoreve energjetike.
– Ndryshimet klimatike dhe COP31
Erdogan përmendi gjithashtu ndryshimet klimatike, migrimin e parregullt, terrorizmin, krimin ndërkufitar dhe sigurinë ushqimore si sfida në rritje.
Ai tha se Turqia do të presë samitin COP31 në Antalya më 11 dhe 12 nëntor dhe ftoi vendet anëtare të SCO-së të marrin pjesë.
– Gaza, Libani dhe siguria rajonale
Duke iu referuar Gazës dhe Libanit, Erdogan tha se 74.000 persona janë vrarë në sulmet izraelite dhe paralajmëroi se i gjithë rajoni po paguan çmimin e asaj që e cilësoi si politikë agresive.
“Kur flasim për paqen, nuk duhet të harrojmë Gazën, ku 74.000 njerëz, shumica gra dhe fëmijë, kanë humbur jetën për shkak të sulmeve të Izraelit, si dhe Libanin. I gjithë rajoni ynë po paguan çmimin e kësaj politike agresive”, tha Erdogan.
Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e Aleancës së Mbrojtjes së Mekës, të krijuar nga Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani, duke thënë se ajo bazohet në përgjegjësinë rajonale dhe parandalimin kolektiv.
Erdogan e përmbylli fjalimin duke i uruar sukses Pakistanit, i cili do të marrë presidencën e radhës të SCO-së nga Kirgistani.