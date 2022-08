Presidenti Erdoğan vlerëson partneritetin strategjik me Slloveninë

Presidenti turk tha se marrëdhëniet miqësore dhe bashkëpunimi midis Ankarasë dhe Lubjanës japin “kontribut të madh” për paqen dhe stabilitetin rajonal

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan përshëndeti partneritetin strategjik midis Turqisë dhe Sllovenisë, i cili u krijua në vitin 2011, raporton Anadolu Agency (AA).

“Unë besoj se solidariteti ynë, i cili është zhvilluar në bazë të miqësisë, aleancës dhe partneritetit strategjik, do të bëhet më i fortë në çdo fushë, duke përfshirë procesin e pranimit të Turqisë në Bashkimin Evropian”, tha Erdoğan në një konferencë shtypi me homologun e tij slloven Borut Pahor në kryeqytetin turk Ankara.

Erdoğan e priti homologun slloven në Kompleksin Presidencial me një ceremoni zyrtare. Gjatë takimit me dyer të mbyllura, liderët diskutuan marrëdhëniet dypalëshe, procesin e anëtarësimit të Turqisë në BE, si dhe çështjet rajonale dhe ndërkombëtare.

Pas grushtit të shtetit të dështuar të vitit 2016 në Turqi, presidenti i Sllovenisë ishte kreu i parë i një shteti të BE-së që vizitoi Ankaranë në shenjë solidariteti.

Ai shtoi se Ankaraja dhe Lubjana kanë potencial për të rritur bashkëpunimin në fushën e ekonomisë dhe tregtisë.

“Si aleatë të NATO-s, Turqia dhe Sllovenia kanë hapa të përbashkët për të ndërmarrë, veçanërisht në fushën e mbrojtjes”, shtoi presidenti turk.

Erdoğan tha se marrëdhëniet miqësore dhe bashkëpunimi midis Ankarasë dhe Lubjanës japin “kontribut të madh” për paqen dhe stabilitetin rajonal. /aa