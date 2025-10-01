Presidenti francez: Jemi në një përballje me Rusinë

Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka deklaruar se ata janë “në përballje” me Rusinë pas shkeljeve të dyshuara të hapësirës ajrore së fundmi, transmeton Anadolu.
Duke folur me gazetarët para takimit të liderëve të BE-së në Kopenhagë, Macron tha se për disa vjet Rusia ka qenë një “aktore shumë agresive” në hapësirën e informacionit të bllokut evropian, veçanërisht në kontekstin e zgjedhjeve, shumëfishimit të sulmeve kibernetike, nisjes së luftës së Ukrainës, përdorimit të kërcënimit bërthamor dhe provokimit në hapësirën ajrore.
“Përgjigja evropiane duhet të jetë operacionale. Kjo do të thotë se nuk duhet të ketë dobësi. Mendoj se duhet të ripohojmë se kushdo që shkel hapësirën ajrore evropiane është i prirur të përballet me hakmarrje, sepse kjo është e drejta jonë”, tha Macron.
Ai përsëriti nevojën për të forcuar aftësitë parandaluese të Evropës me kapacitete raketore me rreze të gjatë veprimi, kapacitete balistike evropiane dhe më shumë sisteme mbrojtëse diellore dhe kundër dronëve.
– Një cisternë e dyshuar e flotës hije ruse pranë bregut francez
Më tej, Macron foli për “gabime shumë serioze të kryera” nga ekuipazhi i një cisterne nafte të parë pranë brigjeve franceze në Saint-Nazaire, pas hapjes së një hetimi për cisternën e dyshuar si pjesë e flotës hije të Rusisë.
“Kishte gabime shumë serioze që u kryen nga ky ekuipazh, gjë që për më tepër justifikon pse procedura tani po bëhet gjyqësore”, tha ai.
Megjithatë, ai mbeti i kujdesshëm në lidhje me përfshirjen e saj të mundshme në pamjet e fundit të dronëve në Danimarkë.
“Është nën kontrollin e drejtësisë sonë dhe kjo është prova më e mirë e faktit se në Detin Baltik, në Detin e Veriut, në Oqeanin Atlantik, në Detin Mesdhe, keni shumë anije që janë pikërisht pjesë e kësaj flote hije”, theksoi Macron.
Ai gjithashtu pretendoi se, sipas vlerësimeve të tyre kolektive, ka midis 600 dhe 1 mijë anije që qarkullojnë kështu.
Zyra e prokurorit të qytetit Brest për transmetuesin BFM TV konfirmoi se një hetim është hapur për cisternën e naftës të bllokuar pranë brigjeve të Saint-Nazaire.
Cisterna, e quajtur “Pushpa” ose “Boracay” dhe që valëvit flamurin e Beninit, besohet se i përket flotës ruse në hije dhe gjithashtu dyshohet se është përfshirë në pamjet e fundit të dronëve në Danimarkë.
Cisterna u nis nga Rusia më 20 shtator dhe ishte planifikuar të mbërrinte në Indinë veriperëndimore më 20 tetor, por ka qenë e ankoruar për disa ditë pranë parkut eolik “Saint-Nazaire”.
Mediat franceze raportojnë se hetimi u hap për mungesë dokumentacioni dhe refuzim për t’u zbatuar udhëzimet e autoriteteve.
Zyra e prokurorit tha se veprat penale në fjalë mbartin “maksimum dhe si dënim kryesor, një dënim deri në një vit burg korrektues dhe/ose një gjobë prej 150 mijë eurosh”.