Presidenti francez Macron: “Katastrofa humanitare” në Gaza është “e patolerueshme”

Presidenti francez, Emmanuel Macron, e përshkroi “katastrofën humanitare” në Rripin e Gazës si “të patolerueshme” gjatë një konference të përbashkët për media me kancelarin gjerman, Friedrich Merz, raporton Anadolu.
“Katastrofa humanitare në Rripin e Gazës është e patolerueshme. Uria e shpallur nga Kombet e Bashkuara është qartë rezultat i bllokadës së ndihmave humanitare”, tha Macron pas Këshillit të 25-të Franko-Gjerman të Ministrave në Toulon.
Ai theksoi nevojën për të ndalur luftimet, për të siguruar akses humanitar, për të shpërndarë ndihma për civilët dhe për të vendosur një rrugë drejt paqes.
“Një armëpushim i menjëhershëm në Rripin e Gazës është thelbësor. Paqja e qëndrueshme për Izraelin, palestinezët dhe rajonin mund të garantohet vetëm nëse një zgjidhje politike vihet mbi tavolinë brenda kornizës së zgjidhjes me dy shtete”, shtoi Macron.
Franca dhe Gjermania gjithashtu publikuan një deklaratë të përbashkët, ku dënuan “të gjitha përpjekjet” për aneksimin dhe riokupimin e pjesëve të territoreve palestineze për të zgjeruar ndërtimin e vendbanimeve kolone dhe shprehën “tronditje” për pasojat njerëzore në Rripin e Gazës.
Të dy vendet ripërsëritën angazhimin e tyre për zgjidhjen me dy shtete, duke theksuar se kjo është e vetmja mënyrë për të garantuar që izraelitët dhe palestinezët të jetojnë pranë njëri-tjetrit në paqe, siguri dhe dinjitet.
– Paqe e drejtë dhe e qëndrueshme për Ukrainën “vetëm me garanci sigurie”
Macron gjithashtu foli për konfliktin Ukrainë–Rusi, duke thënë se një paqe e drejtë dhe e qëndrueshme për Kievin është “e mundur vetëm me garanci sigurie”.
“Një paqe e drejtë dhe e qëndrueshme është e mundur vetëm nëse ekzistojnë garanci sigurie. Ky është qëllimi i koalicionit të vullnetarëve që krijuam në shkurt të kaluar”, tha ai.
Ai theksoi nevojën për mbështetje diplomatike dhe konkrete për Ukrainën, përfshirë trajnime, transferime pajisjesh dhe ndërtim kapacitetesh, para se të zhvillohen diskutime mbi territoret.
Nëse nuk ka përparime konkrete në negociata, Macron paralajmëroi se vendet do të kërkojnë sanksione të reja kundër Rusisë për ta shtyrë atë të kthehet në tryezën e bisedimeve.
Deklarata e përbashkët e dy vendeve përfshinte gjithashtu zotimin për t’i siguruar Ukrainës mbrojtje ajrore shtesë kundër sulmeve ruse.