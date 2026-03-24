Presidenti gjerman: Evropa të zvogëlojë varësinë nga mbrojtja dhe teknologjia amerikane

Presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier i bëri thirrje sot Evropës të zvogëlojë ndjeshëm varësinë e saj nga SHBA-ja për mbrojtje dhe teknologji, duke thënë se një varësi e tillë krijon dobësi kritike, transmeton Anadolu.
Në një fjalim historik në Ministrinë e Jashtme, Steinmeier pranoi thellimin e përçarjeve midis administratës së Trumpit dhe kryeqyteteve evropiane dhe i bëri thirrje kontinentit të ndjekë një autonomi më të madhe strategjike.
“Në marrëdhënien transatlantike, ne duhet të çlirohemi nga varësitë që na bëjnë të prekshëm. Kjo kryesisht ka të bëjë me sigurinë, sigurisht, por edhe me teknologjinë”, tha Steinmeier.
“Arritja e sovranitetit evropian në mbrojtje dhe teknologji nuk është detyrë për këtë pasdite ose nesër ose pasnesër, por më tepër një projekt brezash”, shtoi ai.
Presidenti gjerman theksoi ndarjet e thella politike me administratën e Trumpit lidhur me të drejtën ndërkombëtare, rendin e bazuar në rregulla dhe demokracinë liberale, duke vënë në dukje se zyrtarë të lartë të administratës së Trumpit kritikuan publikisht qeveritë evropiane në Konferencën e Sigurisë në Mynih.
“Administrata amerikane na e tha hapur në fytyrë në Mynih një vit më parë se është e vendosur të dobësojë Evropën liberale dhe të bashkuar”, tha Steinmeier duke iu referuar një fjalimi të zëvendëspresidentit amerikan JD Vance në të cilin ai kritikoi qeveritë evropiane për mbajtjen e një qëndrimi kundër partive populiste të krahut të djathtë dhe anti-imigracion dhe përjashtimin e tyre nga proceset politike.
Steinmeier paralajmëroi gjithashtu për cenueshmërinë e Evropës që rrjedh nga dominimi i kompanive të teknologjisë me bazë në SHBA dhe platformave të mediave sociale.
“Ne e dimë se kjo udhëheqje teknologjike nuk do të thotë vetëm fuqi ekonomike dhe e politikës së jashtme, por edhe fuqi për të ndikuar në politikën e brendshme, përfshirë edhe tonën, përmes platformave dixhitale dhe mediave sociale”, tha ai në një referencë të dukshme ndaj mbështetjes së Elon Muskut për partinë e ekstremit të djathtë AfD të Gjermanisë.
Presidenti gjerman sugjeron se evropianët duhet të vlerësojnë me kujdes zhvillimet e fundit për të zhvilluar aftësitë e tyre teknologjike dhe për të siguruar sovranitetin.
“Ndoshta mosmarrëveshja aktuale midis Anthropic-ut dhe Pentagonit mund të jetë një thirrje zgjimi, ndoshta një mundësi për Evropën. Evropa, si një qendër teknologjike, sigurisht që ka talent, tregje dhe mundësi por edhe standarde etike dhe ne duhet të ndërtojmë mbi këto katër shtylla”, tha Steinmeier.