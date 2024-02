Presidenti i Argjentinës Javier Milei thotë se planifikon të zhvendosë ambasadën në Jerusalem

Presidenti i Argjentinës Javier Milei ka njoftuar planet për të zhvendosur ambasadën e vendit në Jerusalem gjatë vizitës së tij në Izrael, ku është planifikuar të takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu.

Ekonomisti 53-vjeçar, i njohur për qëndrimin e tij politik liberal, shprehu synimin e tij me mbërritjen e tij në Izrael, duke thënë: “Plani im është të zhvendos ambasadën në Jerusalemin perëndimor”.

Kryeministri Netanyahu e përshëndeti vendimin, duke vënë në dukje se Milei e kishte premtuar këtë veprim gjatë fushatës së tij zgjedhore.

Vizita e Mileit synon të forcojë lidhjet midis Argjentinës dhe Izraelit.

I rritur në një familje katolike, por me një sfond në shkrimet e shenjta hebraike, vendimi i Mileit ka një rëndësi për hebrenjtë, veçanërisht duke pasur parasysh komunitetin e konsiderueshëm hebre në Argjentinë prej 250,000 banorësh.

Pas vizitës së tij në Izrael, Milei do të udhëtojë në Romë për takime me kryeministrin Giorgia Meloni dhe një audiencë private me Papa Françeskun.