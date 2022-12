Presidenti i EBA-së viziton Katarin për të forcuar marrëdhëniet dypalëshe

Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe (EBA), Sheikh Mohamed bin Zayed, realizoi një vizitë zyrtare në Katar për të forcuar marrëdhëniet dypalëshe midis dy vendeve të Gjirit, transmeton Anadolu Agency (AA).

Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve të EBA-së, WAM, vizita u realizua me ftesë të Emirit të Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

Kjo është vizita e para për bin Zayed që kur u bë president dhe e para që kur EBA-ja së bashku me Arabinë Saudite, Bahreinin dhe Egjiptin i dhanë fund bojkotit ndaj Dohas në vitin 2021.

Zëvendëspresidenti i EBA-së, Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, ishte në mesin e liderëve arabë që morën pjesë në ceremoninë e hapjes të Kupës së Botës FIFA 2022 në Katar muajin e kaluar.

