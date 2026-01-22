Presidenti i Egjiptit pranon ftesën e Trump për “Bordin e Paqes” në Gaza

Presidenti i Egjiptit, Abdel Fattah al-Sisi, ka pranuar ftesën e presidentit amerikan Donald Trump për t’u bashkuar me “Bordin e Paqes” për Gazën.
Ministria e Jashtme e Egjiptit bëri të ditur të mërkurën se al-Sisi ka konfirmuar pjesëmarrjen në këtë nismë, e cila synon menaxhimin e fazës kalimtare dhe mbështetjen e përpjekjeve për stabilizim dhe rindërtim në Gaza.
“Bordi i Paqes” është një iniciativë e propozuar nga administrata amerikane, që parashikon përfshirjen e disa vendeve dhe liderëve ndërkombëtarë në mbikëqyrjen e proceseve politike dhe humanitare në territorin palestinez pas armëpushimit. /mesazhi