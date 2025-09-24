Presidenti i Finlandës kërkon armëpushim të menjëhershëm në Gaza

Presidenti i Finlandës, Alexander Stubb, në fjalimin e tij para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, ka bërë thirrje për një armëpushim të menjëhershëm në Gaza.
“Kriza humanitare po thellohet dhe ka arritur nivele të padurueshme, duke treguar dështimin e sistemit ndërkombëtar,” tha ai. “Në të njëjtën kohë, Hamasi vazhdon të mbajë pengjet, nga të cilët shumë tashmë kanë humbur jetën.”
Stubb deklaroi gjithashtu mbështetjen e tij për një zgjidhje me dy shtete.
“Negociatat duhet të marrin parasysh nevojat e sigurisë së Izraelit dhe Palestinës, si dhe të drejtën e palestinezëve për vetëvendosje dhe aspiratën e tyre legjitime për shtetësi dhe sovranitet,” u shpreh presidenti finlandez. /mesazhi