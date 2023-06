Presidenti i Iranit takohet me Presidentin e Venezuelës

Presidenti i Iranit, Ebrahim Raisi, në kuadër të vizitës së tij zyrtare u takua me Presidentin e Venezuelës, Nicolas Maduro, transmeton Anadolu.

Raisi u prit me një ceremoni zyrtare në kopshtin e Miraflores, të Pallatit Presidencial në kryeqytetin Caracas.

Në njoftimin e Presidencës lidhur me vizitën, u theksua marrëdhënia strategjike mes dy vendeve. “Dialogu, i cili synon të forcojë aleancat strategjike bazuar në parimet e miqësisë, solidaritetit dhe respektit të ndërsjellë, është pjesë e përpjekjeve të përbashkëta për zgjerimin e bashkëpunimit bazuar në zhvillimin e përbashkët”, theksohet në njoftim

Ministri i Jashtëm i Venezuelës, Yvan Gil, në postimin e tij në llogarinë e tij në Twitter, deklaroi se Venezuela dhe Irani kanë forcuar punën e përbashkët për të ndërtuar mundësi të reja, duke shtuar “Ne mbrojmë parimet universale balancuese të Bolivarit, duke lënë pas hegjemoninë dhe praktikat e njëanshme që janë shumë të dëmshme për të drejtat tona”.

Në kuadër të vizitës së tij në Venezuelë, Raisi vizitoi edhe mauzoleun e Simon Bolivarit, i njohur si hero kombëtar dhe shpëtimtar i vendit.

