Presidenti i Iranit u bën thirrje vendeve muslimane të bashkohen kundër Iz’raelit

Presidenti iranian Masoud Pezeshkian ka nxitur vendet myslimane të bashkohen kundër Izraelit.

“Nëse ne, vendet islamike, jemi të bashkuar me njëri-tjetrin, regjimi sionist nuk do të guxojë të kryejë krime kaq lehtë”, citoi në faqen e internetit të presidentit të ketë thënë gjatë një bisede telefonike me sundimtarin e Omanit, Sulltan Haitham bin Tarik.

Pezeshkian vlerësoi qëndrimin e Omanit në lidhje me “krimet izraelite” në Gaza dhe Liban dhe kërkoi më shumë presion ndaj atyre që mbështesin Izraelin.

Nuk kishte asnjë raport të menjëhershëm në mediat shtetërore të Omanit për thirrjen. Omani ka shërbyer prej kohësh si një bashkëbisedues midis Iranit dhe Perëndimit. /mesazhi