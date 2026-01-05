Presidenti i Kolumbisë hedh poshtë kritikat e SHBA-së, riafirmon komandën e forcave të armatosura

Presidenti i Kolumbisë, Gustavo Petro hodhi poshtë sot komentet lidhur me presidentin e SHBA-së Donald Trump dhe akuzat nga sekretari i Shtetit Marco Rubio, duke riafirmuar autoritetin e tij kushtetues, duke mbrojtur politikën e qeverisë së tij kundër narkotikëve dhe paralajmëroi kundër ndërhyrjes së huaj në sovranitetin e Kolumbisë, transmeton Anadolu.
“Sa i përket z. Rubio, i cili i ndan autoritetet nga presidenti dhe pretendon se presidenti nuk dëshiron të bashkëpunojë ndërsa autoritetet po, unë i kërkoj të lexojë Kushtetutën e Kolumbisë, sepse informacioni i tij është plotësisht i gabuar”, tha Petro përmes platformës sociale të kompanisë amerikane X.
Komentet e tij erdhën pasi SHBA-ja kreu bastisje para agimit të shtunën në Venezuelë, duke kapur presidentin e saj dhe zonjën e parë, të cilët më vonë u transportuan me aeroplan në New York.
Petro pretendon se narrativa të tilla u nxitën nga interesa politike kolumbiane të lidhura me krimin e organizuar dhe synonin dëmtimin e marrëdhënieve dypalëshe me Washingtonin. “Ata duan ndërprerje në marrëdhëniet midis SHBA-së dhe Kolumbisë në mënyrë që trafikimi i kokainës të shpërthejë në të gjithë botën”, tha ai.
Petro shtoi se kishte urdhëruar largimin e disa kolonelëve të inteligjencës së policisë për dyshimin se kanë dhënë informacione të rreme kundër shtetit, duke paralajmëruar kundër mbështetjes në ato që ai i quajti “gabime”.
Duke riafirmuar autoritetin e tij, Petro tha se presidenti kolumbian është përcaktuar kushtetutshëm si komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura dhe policisë sipas Kushtetutës së vitit 1991, e hartuar pasi lëvizja M-19 – anëtar i së cilës ishte ai, la armët dhe mori pjesë në një Asamble Kushtetuese të zgjedhur në mënyrë demokratike.
Ai theksoi strategjinë e administratës së tij kundër narkotikëve, duke thënë se ajo ka kryer sekuestrimin më të madh të kokainës në histori, ka ndaluar zgjerimin e kultivimit të kokës dhe ka nisur program vullnetar të zëvendësimit të të korrave që mbulojnë 30 mijë hektarë, të cilin ai e përshkroi si përparësi kryesore politike nën udhëheqjen e tij të drejtpërdrejtë.
Petro tha se forcat e sigurisë kanë rimarrë Plateado në departamentin Cauca, një zonë që ai e quajti “Wall Street i kokainës” dhe kanë kryer operacione ushtarake në përputhje me ligjin ndërkombëtar humanitar, duke rezultuar në kapjen dhe vrasjen e udhëheqësve të lartë të grupeve të armatosura të lidhura me trafikun e drogës.
Ai akuzoi grupe të tilla për rekrutimin e të miturve për të penguar sulmet ajrore. “Nëse bombardoni një nga këto grupe pa inteligjencë të mjaftueshme, do të vrisni shumë fëmijë”, paralajmëroi Petro duke shtuar se “Nëse bombardoni fshatarët, mijëra guerilas do të ngrihen në male”.
– “Kolumbia e lirë përgjithmonë”
Petro paralajmëroi kundër çdo përpjekjeje për ta ndaluar atë. “Dhe nëse ndaloni presidentin, të cilin një pjesë e madhe e popullit tim e do dhe e respekton, do të lironi jaguarin popullor”, tha ai.
“Çdo komandant i forcës publike që preferon flamurin amerikan mbi flamurin kolumbian do të largohet menjëherë nga institucioni”, tha Petro duke përmendur detyrimet kushtetuese për të mbrojtur sovranitetin popullor.
Edhe pse nuk është oficer ushtarak karriere, Petro tha se ka njohuri të dorës së parë për konfliktin dhe riafirmoi angazhimin e tij për paqen ndërsa paralajmëroi se do ta mbrojë vendin nëse do të jetë e nevojshme.
“Unë u betova se nuk do të prekja më kurrë një armë pas paktit të paqes të vitit 1989, por për atdheun do të marr përsëri armët”, tha ai. Petro hodhi poshtë akuzat që vinin në dyshim legjitimitetin ose integritetin e tij, duke deklaruar se financat e tij janë transparente dhe të kufizuara në pagën e tij presidenciale. “Unë nuk jam i paligjshëm, as nuk jam narkoman”, tha ai.
Ai përfundoi duke i nxitur kolumbianët të mbrojnë institucionet demokratike kundër asaj që ai e përshkroi si dhunë të paligjshme dhe riafirmoi besimin e tij te populli, forcat e armatosura dhe historinë e Kolumbisë.
“Prandaj, dijeni se po përballeni me një komandant të popullit”, tha Petro duke shtuar: “Kolumbia e lirë përgjithmonë”.