Presidenti i Kubës dënon “sulmin kriminal” të SHBA-së ndaj Venezuelës

Presidenti kuban Miguel Díaz-Canel ka dënuar ashpër atë që e cilësoi si një “sulm kriminal” të Shteteve të Bashkuara kundër Venezuelës, duke bërë thirrje për një reagim urgjent ndërkombëtar.
Në një postim në platformën X, Díaz-Canel akuzoi Uashingtonin për kryerjen e një agresioni që, sipas tij, po godet drejtpërdrejt jo vetëm popullin venezuelian, por edhe gjithë rajonin e Amerikës Latine. Ai tha se e ashtuquajtura “zonë e paqes” në Amerikën Latine dhe Karaibe po “sulmohet brutalisht”.
Presidenti kuban e përshkroi veprimin e SHBA-së si “terrorizëm shtetëror”, duke theksuar se pasojat e tij shkojnë përtej kufijve të Venezuelës dhe përbëjnë kërcënim për stabilitetin rajonal.
Në përfundim të deklaratës së tij, Díaz-Canel përdori sloganin revolucionar kuban: “Atdheu ose vdekja, do të triumfojmë.”
Reagimi i Havanës vjen mes përshkallëzimit të tensioneve mes SHBA-së dhe Venezuelës, pas raportimeve për sulme ushtarake dhe zhvillime dramatike politike në Karakas.