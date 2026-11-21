Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatović, ka rikonfirmuar mbështetjen e vendit të tij për zgjidhjen me dy shtete si e vetmja rrugë e qëndrueshme për arritjen e paqes, në një mesazh urimi drejtuar presidentit palestinez Mahmoud Abbas.
Mesazhi u dërgua me rastin e 38-vjetorit të Deklaratës së Pavarësisë së Palestinës, e cila u shënua më 15 nëntor.
Milatović shprehu shqetësim për përkeqësimin e situatës në Rripin e Gazës, Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Jerusalemin Lindor.
Ai theksoi gjithashtu se Mali i Zi vazhdon të kërkojë mbrojtjen e civilëve, dërgimin e papenguar të ndihmave humanitare dhe angazhimin ndërkombëtar për lehtësimin e vuajtjeve të popullit palestinez.
Presidenti malazez rikonfirmoi edhe përkushtimin e vendit të tij për forcimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit dypalësh me Shtetin e Palestinës, të cilat, sipas tij, janë zhvilluar gjatë dy dekadave të fundit mbi bazën e miqësisë tradicionale, respektit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë, si dhe angazhimit të përbashkët për paqe, dialog dhe bashkëpunim ndërkombëtar. /mesazhi