Presidenti i Sri Lankës shpall gjendjen e jashtëzakonshme ndërsa protestat trondisin ishullin

Gjendja e jashtëzakonshme do të lejojë arrestimin e protestuesve që bllokojnë rrugët. Masa duhet të miratohet nga parlamenti i Sri Lankës brenda 14 ditëve. Rajapaksa më parë shpalli gjendjen e jashtëzakonshme më 1 prill, por e ktheu atë pas pesë ditësh.

Vendi është tronditur nga trazira civile që nga marsi, me protesta të dhunshme.

Dje policia hodhi gaz lotsjellës ndaj protestuesve pranë Parlamentit të vendit në kryeqytetin kombëtar të Colombo.

Protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e Rajapaksa-s, të zemëruar nga rritja e çmimeve të ushqimit, karburantit dhe nevojave të tjera. Ndërkohë Ministri i financave të Sri Lankës, Ali Sabry, pranoi se rezervat financiare të vendit janë gati bosh. Vendi i ka bërë thirrje Fondit Monetar Ndërkombëtar për financim emergjent. /oranews

In a recent update on the Sri Lanka crisis, an emergency has been declared in Sri Lanka for the second time since April. However, Lankans defy emergency to hold protests in Colombo.@eriknjoka brings you this report

Watch more: https://t.co/AXC5qRcEPB pic.twitter.com/8gNGIEaBe4

— WION (@WIONews) May 7, 2022