Presidenti i Turqisë Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me Presidentin e SHBA-së Trump

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka zhvilluar një bisedë telefonike me Presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA), Donald Trump, transmeton Anadolu.
Sipas një njoftimi të Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës Turke, gjatë bisedës telefonike midis Presidentit Erdogan dhe Presidentit Trump u diskutuan marrëdhëniet dypalëshe Turqi-SHBA, situata e fundit në Siri, punimet e Bordit të Paqes për Gazën, marrëdhëniet tregtare, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale.
Presidenti Erdogan gjatë bisedës theksoi se do të vazhdojnë të ndërmarrin hapa për të zhvilluar bashkëpunimin mes Turqisë dhe SHBA-së, duke nënvizuar se avancimi i marrëdhënieve në çdo fushë është në interesin e përbashkët të të dy vendeve.
Gjatë bisedës, Erdogan theksoi se Turqia i kushton rëndësi të madhe armëpushimit dhe zbatimit të plotë të marrëveshjes së integrimit në Sirinë fqinje, duke shtuar se procesi po ndiqet nga afër në koordinim me autoritetet e SHBA-së dhe të Sirisë.
Presidenti Erdogan gjithashtu shprehu dëshirën që Bordi i Paqes për Gazën të realizojë punë të dobishme, duke theksuar besimin se me përfundimin e katastrofës humanitare në Gaza dhe rindërtimin e Gazës do të hapet rruga për paqe të qëndrueshme në rajon.