Presidenti italian: Vizita e Papës në Turqi dhe Liban do të rigjallërojë kauzën e unitetit

Presidenti i Italisë, Sergio Mattarella, ka shprehur urimet e tij përpara vizitës së Papa Leonit në Turqi dhe Liban, duke theksuar se beson se kjo do të rigjallërojë “kauzën e unitetit dhe vëllazërisë njerëzore”, transmeton Anadolu.
Mattarella në mesazhin e tij përpara udhëtimit të Papës në Turqi, që shënon udhëtimin e tij të parë jashtë vendit, sipas agjencisë italiane të lajmeve ANSA, tha se pluralizmi kulturor prej kohësh ka qenë një tipar themelor i qytetërimeve që u ngritën përgjatë brigjeve të Mesdheut, “edhe nëse tani e kemi të vështirë ta kujtojmë”.
“Është koha që dëshira për paqe dhe stabilitet, e ndarë nga të gjithë popujt, të përkthehet në iniciativa konkrete”, tha presidenti italian.
Mattarella theksoi se prania e Papës në Turqi dhe Liban do të “rigjallërojë pa dyshim kauzën e unitetit dhe vëllazërisë njerëzore”, si dhe i shprehu urime të sinqerta Papës për vizitën e tij në Turqi dhe Liban.
Papa Leoni u nis nga Roma sot herët për udhëtimin e tij të parë zyrtar jashtë vendit, duke u drejtuar drejt Turqisë në ftesë të presidentit Recep Tayyip Erdogan.
Papa do të takohet me zyrtarë turq, do të vizitojë qytetet kryesore dhe do të vizitojë vende të rëndësishme fetare gjatë qëndrimit të tij më 27-30 nëntor.
Pastaj, ai do të zhvillojë një vizitë 3-ditore në Liban nga 30 nëntori deri më 2 dhjetor.