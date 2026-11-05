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Presidenti izraelit rifillon konsultimet me partitë për përzgjedhjen e kryeministrit të ardhshëm

Presidenti izraelit, Isaac Herzog, ka rifilluar konsultimet me partitë e zgjedhura në parlamentin e ardhshëm për të përcaktuar se kujt do t’i besojë detyrën e formimit të qeverisë së ardhshme, transmeton Anadolu.

Sipas raportit të gazetës The Times of Israel, dita e dytë e konsultimeve po zhvillohet në Rezidencën Presidenciale në Kuds, pas bisedimeve të mbajtura mbrëmë me disa parti më të vogla.

Secilës parti po i kërkohet të rekomandojë një kandidat për kryeministër, përpara se presidenti Herzog të vendosë se cilit deputet do t’i jepet mundësia e parë për të formuar një koalicion.

Sipas raportit, partia Likud e Benjamin Netanyahut dhe ajo Otzma Yehudit kanë mbështetur kryeministrin aktual, ndërsa partitë Yashar, Demokratët, B’Yachad dhe Ra’am kanë deklaruar mbështetjen e tyre për Gadi Eisenkot.

Ndërkohë, Bashkimi i Judaizmit të Torës ka vendosur të mos rekomandojë as Netanyahun dhe as Eisenkotin.

Lista e Përbashkët e udhëhequr nga partitë arabe gjithashtu nuk ka bërë të ditur se cilin kandidat do të mbështesë, ndërsa qëndrimi i saj pritet të bëhet më i qartë pas takimit me presidentin Herzog.

Blloku i Netanyahut fitoi 53 vende në Knessetin me 120 vende, përfshirë shtatë vendet e mbajtura nga Bashkimi i Judaizmit të Torës. Partitë opozitare të rreshtuara me Eisenkotin kanë 48 vende, ndërsa Lista e Përbashkët dhe Ra’am së bashku kanë 19 vende. Për të siguruar shumicën parlamentare nevojiten 61 vende.

Nëse Lista e Përbashkët dhe Ra’am i bashkohen bllokut opozitar prej 48 vendesh në mbështetje të Eisenkotit, ai do të merrte mbështetjen e fraksioneve që përfaqësojnë gjithsej 67 vende parlamentare për marrjen e mandatit.

Konsultimet po zhvillohen në një kohë kur figura të opozitës kanë kritikuar vazhdimin e udhëheqjes së Netanyahut, ndërsa disa prej tyre kanë bërë thirrje për ndryshim të qeverisë pas përparimeve të demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit në SHBA.

Sipas ligjit izraelit, Herzog duhet t’ia besojë mandatin deputetit që, sipas vlerësimit të tij, ka mundësitë më të mira për të formuar qeverinë. Kandidati i përzgjedhur do të ketë 28 ditë kohë për të formuar një koalicion, me mundësi zgjatjeje deri në 14 ditë.

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