Presidenti kinez: Zhvillimi i marrëdhënieve me Rusinë, “preferencë strategjike”

Presidenti i Kinës, Xi Jinping ka deklaruar se vazhdimi dhe zhvillimi i marrëdhënieve me Rusinë është një “preferencë strategjike” në interes të të dyja palëve, transmeton Anadolu.

Sipas agjencisë kineze të lajmeve Xinhua, presidenti Jinping është takuar në Pekin me kryeministrin e Rusisë, Mikhail Mishustin.

Në takim, Jinping vuri në dukje se Kina mbështet faktin që Rusia ndjek rrugën e zhvillimit që populli i saj ka zgjedhur vet. “Vazhdimi dhe zhvillimi i marrëdhënieve Kinë-Rusi është ‘preferencë strategjike’ që dy vendet kanë bërë për interesat themelore të popujve të tyre”, tha presidenti kinez.

Ai rikujtoi se që nga fillimi i vitit janë takuar dy herë me homologun rus dhe se dy vendet kanë zhvilluar bashkëpunimin pragmatik në fusha të ndryshme duke zhvilluar takime në nivel qeveritar, të organeve legjislative, partive politike dhe administratave lokale.

Jinping tha se Kina dhe Rusia në 11 muaj kanë arritur vëllimin tregtar prej 200 miliardë dollarësh të synuar për vitin 2023 dhe se kjo tregon qëndrueshmërinë e marrëdhënieve ekonomike dhe potencialin e bashkëpunimit.

Afrimi mes Kinës dhe Rusisë

Në një periudhë kur konkurrenca gjeostrategjike dhe tensionet rajonale me SHBA-në po shtohen, vërehet se po zhvillohen marrëdhëniet e Kinës me Rusinë e cila po përballet me sfida të ngjashme për shkak të luftës në Ukrainë.

Pavarësisht paralajmërimeve nga SHBA-ja dhe Evropa që të mos mbështesë Rusinë kundër sanksioneve, Pekini vazhdon të zhvillojë marrëdhëniet ekonomike me Moskën, kryesisht në fushën e energjisë.

Lideri kinez e zhvilloi në Rusi vizitën e tij të parë jashtë vendit pasi u rizgjodh si president në Kongresin Kombëtar Popullor që u mbajt në mars duke e çuar pushtetin e tij në një mandat të tretë.

Gjatë vizitës së tij, duke iu drejtuar Putinit, Jinping kishte deklaruar se “Aktualisht bota po kalon në një ndryshim që vërehet një herë në shekull dhe ne po i japim drejtim këtij ndryshimi”.

Në vizitë u arrit konsensus për rritjen e marrëdhënieve në një dimension të ri dhe u theksua zgjerimi i bashkëpunimit strategjik mes Pekinit dhe Moskës në nivel global.

Gjithashtu edhe lideri rus vizitoi Pekinin më 18-20 tetor për të marrë pjesë në Forumin e 3-të “Brez dhe Rrugë” që u mbajt në Pekin.