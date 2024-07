Presidenti kolumbian dënon su’lmin iz’raelit në al-Mawasi

Gustavo Petro ka shprehur zemërimin e tij për atë që ai e quajti “padrejtësia më e madhe” që la të vdekur dhjetëra civilë në Rripin e Gazës.

“Jam edhe më i indinjuar sepse ky shkatërrim i ligjit ndërkombëtar njerëzor është një fillim i barbarisë që ata duan të lëshojnë mbi të gjithë njerëzit e shtypur të tokës,” tha ai në një postim në X. /mesazhi

Nazis are back in power and are taking their revenge, says Colombian President Gustavo Petro.

Gaza is their laboratory but they won’t stop until they make all of humanity “into an enslaved robot.” pic.twitter.com/6gRHQhBX2P

— BreakThrough News (@BTnewsroom) June 6, 2024