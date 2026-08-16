Presidenti kolumbian kërkon nga Trump pezullimin e tarifave të larta pas tërmetit

Presidenti kolumbian, Abelardo de la Espriella, ka kërkuar nga presidenti amerikan, Donald Trump, që përkohësisht të pezullojë tarifat e larta të vendosura ndaj Kolumbisë dhe e falënderoi atë për mbështetjen ekonomike pas tërmetit, transmeton Anadolu.
Gjatë një telefonate 10-minutëshe, Espriella tha se e falënderoi Trumpin për ndihmën në operacionet e kërkim-shpëtimit dhe të ndihmës pas tërmetit.
“Presidenti Trump gjithashtu shprehu ngushëllimet e tij për ata që humbën jetën në tërmet dhe solidaritetin e tij me familjet kolumbiane të prekura nga fatkeqësia. I thashë se përballemi me një sfidë të jashtëzakonshme përpara dhe se pavarësisht situatës jashtëzakonisht të vështirë dhe katastrofike ekonomike që trashëgova, ne do ta rindërtojmë Kolumbinë”, shkroi de la Espriella në rrjetin social amerikan X.
Ai shtoi se biseda u zhvillua në një atmosferë “jashtëzakonisht miqësore dhe të përzemërt”.
“Presidenti Trump ishte shumë i ngrohtë, duke shprehur dashurinë e tij për Kolumbinë dhe simpatinë për popullin tonë. Edhe një herë shpreha mirënjohjen time për solidaritetin dhe mbështetjen e treguar nga SHBA-ja ndaj Kolumbisë. Sot, më shumë se kurrë, aleanca mes Kolumbisë dhe SHBA-së është një domosdoshmëri jetike për rindërtimin e vendit tonë të çmuar”, tha ai.
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