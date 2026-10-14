Presidenti libanez diskuton zhvillimet rajonale në një bisedë telefonike me kryediplomatin iranian

Presidenti libanez, Joseph Aoun, zhvilloi të mërkurën një telefonatë nga ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, për të diskutuar situatën në rajon mes zhvillimeve të fundit, tha presidenca libaneze, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, presidenca tha se të dyja palët ranë dakord për nevojën për të mbështetur zgjidhjet diplomatike si mjeti më i mirë për t’i dhënë fund konflikteve në rajon.
Thirrja vjen ndërsa tensionet rajonale mbeten të larta, me Izraelin që vazhdon sulmet ndaj Libanit pavarësisht një marrëveshjeje kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që parashikon tërheqjen e tij graduale nga territori libanez, ndërsa Irani dhe SHBA-ja mbeten në mosmarrëveshje mbi lundrimin përmes Ngushticës strategjike të Hormuzit mes tensioneve të larta detare.