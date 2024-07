Presidenti polak: Askush nuk mund ta pengojë vendimin e Ukrainës për t’u bërë anëtare e NATO-s

Presidenti polak, Andrzej Duda, tha se askush nga jashtë nuk mund të pengojë anëtarësimin e Ukrainës në NATO, transmeton Anadolu.

Sipas lajmit të agjencisë polake PAP, Duda ka bërë një deklaratë për mediat në Washington, ku ka shkuar për të marrë pjesë në Samitin e Liderëve të NATO-s.

Duke vlerësuar procesin e anëtarësimit të Ukrainës në NATO, Duda deklaroi se ky vendim do të merret vetëm nga populli ukrainas dhe vendet anëtare të NATO-s.

“Askush nga jashtë nuk mund të pengojë vendimin e Ukrainës për t’u bërë anëtare e NATO-s. Askush tjetër përveç anëtarëve të NATO-s dhe popullit të vendit përkatës nuk vendos nëse një vend do t’i bashkohet aleancës”, theksoi Duda.

Duke theksuar se NATO-ja mbështet Ukrainën, Duda tha: “Unë besoj se samiti në Washington do të jetë një tregues se Ukraina nuk do të kthehet prapa nga rruga e NATO-s”.

Duda deklaroi se populli ukrainas gjithashtu dëshiron t’i bashkohet aleancës.

“Çështja e vetme në lidhje me Ukrainën në NATO është se kur do t’i bashkohet aleancës vendi. Ka një luftë e cila po vazhdon. Ukraina duhet të bëhet anëtare në kushte të barabarta me anëtarët e tjerë të aleancës. Përndryshe, edhe NATO-ja do të përfshihet në luftë. Askush nuk e dëshiron këtë”, tha Duda.